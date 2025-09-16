Wayne Rooney, intervenuto alla BBC, ha parlato di Edin Dzeko.I due si sono sfidati in Premier League quando l'attaccante della Fiorentina vestiva la maglia del Manchester City. Ecco le parole dell'ex United:
Sentite Rooney: “Dzeko sottovalutato. Non ha ricevuto il giusto riconoscimento”
Il parere dell'ex attaccante del Manchester United
All’epoca il Manchester City schierava una formazione eccezionale Edin Dzeko non ha ricevuto il riconoscimento che meritava. Il suo contributo è stato centrale nel periodo di dominio del City, ma spesso è stato sottovalutato. In campo c’erano anche giocatori come David Silva, Mario Balotelli, Yaya Touré, Vincent Kompany e Joe Hart. Era davvero un gruppo molto competitivo
