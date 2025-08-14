Solo quattro giocatori in panchina, perchè? Svelata la scelta di Pioli

Come abbiamo potuto notare, la rosa a disposizione della Fiorentina, contro la Japan University, è molto più corta (non ci sono difensori, ad esempio) rispetto al normale per questa partita (LE FORMAZIONI UFFICIALI)
Fiorentina con la panchina corta per questa amichevole contro Japan University: il motivo di questa scelta di Stefano Pioli
Il motivo di così tante assenze, secondo quanto raccolto da Radio Bruno, è dovuto al fatto che questa mattina, i vari Fazzini, Richardson, Ndour ecc... hanno svolto una seduta di allenamento molto intensa a parte.
Dunque si ipotizza che gli undici titolari della partita di questa sera, saranno in campo (più o meno) per tutti i novanta minuti. Una chiara volontà dunque di mister Pioli di voler dare minutaggio a coloro che saranno sicuramente i protagonisti delle prime partite ufficiali della stagione viola.
Segui qui il LIVE della sfida contro i giovani giapponesi.
