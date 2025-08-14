Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Japan University per quella che sarà l'ultima amichevole a porte aperte dei viola prima dell'inizio della stagione (quella con il Viareggio sarà a porte chiuse). Stefano Pioli conferma gli undici titolari visti contro il Manchester United ad Old Trafford.
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Japan University, formazioni ufficiali: Pioli sceglie i titolari
partite
Fiorentina-Japan University, formazioni ufficiali: Pioli sceglie i titolari
Fiorentina-Japan University, fischio d'inizio della gara alle ore 20:00: le formazioni ufficiali delle due squadre
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli. In panchina: Martinelli, Lezzerini, Bianco, Braschi, Montenegro, Trapani.
LEGGI ANCHE
JAPAN UNIVERSITY (4-3-3): Sato; Hosoi, Yoshimura, Tsuneto, Ikegaya, Yamaichi, Ueki, Matsunaga, Hidano, Fujieda, Shinoda. Allenatore: Hirokazu Kawazu. In panchina: Yamada, Diouf, Yakushida, Hayashi, Shibuya, Sakai, Tanaka, Shimano, Tsunoda, Muto, Mochiyama, Homma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA