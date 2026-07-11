Siani: “Atta mi ha sorpreso, vale i soldi spesi. Su Jimenez ho un dubbio”

Fernando Siani analizza il mercato della viola: promossi Atta, Dragusin e Viery, mentre resta qualche dubbio sull'adattamento di Jimenez.

Redazione VN 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 19:32)

Il mercato della Fiorentina continua a raccogliere consensi. Fernando Siani, giornalista di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le prime mosse della dirigenza viola, promuovendo il lavoro svolto fin qui da Fabio Paratici.

L'arrivo di Atta è stato il colpo che più ha sorpreso Siani: "Non me lo sarei mai aspettato, pensavo potesse finire in squadre più importanti, magari in Premier League. Secondo me vale tutti i soldi spesi. La Fiorentina aveva bisogno di tanti innesti e aggiungere un giocatore di questo livello è il segnale di una società che vuole fare le cose per bene".

Il giornalista ha promosso il lavoro svolto fin qui dal club viola, pur evidenziando qualche perplessità sul colpo Alex Jimenez: "Credo possa rendere bene soprattutto con una difesa a tre, mentre in una linea a quattro potrebbe avere qualche difficoltà dal punto di vista difensivo. Allo stesso tempo è ancora molto giovane e sarebbe sbagliato dare giudizi affrettati".

Spazio anche agli altri nuovi acquisti: "Dragusin al Genoa mi era piaciuto veramente tanto, ha tante qualità. Forse il Tottenham era un passo un po' troppo grande in quel momento. Viery invece è un giocatore molto giovane e io i giovani li prenderei sempre: sei sempre in tempo per migliorarli oppure valorizzarli e venderli".

Infine, Siani ha commentato il momento della Fiorentina e le aspettative per la nuova stagione: "Guardando il mercato viola c'è sicuramente da essere ottimisti. Allo stesso tempo, però, anche lo scorso anno abbiamo visto che il calciomercato può essere la fiera delle illusioni: bisogna aspettare il campo".