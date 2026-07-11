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Poesio: “Paratici ha accelerato il mercato. Jimenez non mi entusiasma”

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Ernesto Poesio analizza il mercato della Fiorentina: dal colpo Jimenez al futuro di Dodò, fino alle ambizioni del nuovo progetto viola.
Redazione VN

Il mercato della Fiorentina continua a far discutere. Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato le prime mosse della dirigenza viola, soffermandosi sul lavoro svolto da Fabio Paratici, sull'arrivo di Alex Jimenez e sul futuro di Dodò, uno dei giocatori con maggiore mercato in uscita.

La Fiorentina è una delle squadre che ha più bisogno di cambiamenti quindi è normale che Paratici abbia accelerato il mercato. Il colpo Jimenez è quello che mi affascina di meno, c'era questa occasione ed è stata sfruttata. Se allontana Dodò? Lui è già lontano, ha chiesto di andar via ma ha aperto anche alla possibilità di rinnovare a settembre per evitare alla Fiorentina di avere un giocatore in scadenza. La Fiorentina non lo ritiene incedibile, è uno con cui puoi fare cassa e ne hai bisogno. Quali sono le ambizioni? E' ancora l'11 luglio, aspettiamo. Credo che le ambizioni debba essere quelle di costruire delle basi molto solide su cui fare affidamento in futuro.

 

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