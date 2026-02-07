Semioli: “Stasera vietato sbagliare. I giocatori devono dare qualcosa in più”

Franco Semioli, ex attaccante che ha vestito sia la maglia della Fiorentina che quella del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida del Franchi. Ecco le sue parole:
Quella di stasera è una partita che la Fiorentina non può permettersi di sbagliare. In gare così conta soprattutto la personalità dei singoli, perché quando la pressione sale serve gente che sappia prendersi responsabilità. Firenze è una piazza esigente, ti dà tanto ma pretende altrettanto, e se le cose non vanno bene i tifosi lo fanno sentire. Devi essere forte mentalmente, reagire anche ai fischi e dimostrare carattere. In momenti del genere non basta il collettivo: serve che ogni giocatore metta qualcosa in più
