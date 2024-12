Scanagatta: “Mercato? So che la società ha la convinzione di intervenire”

"La squadra è in calo e stanca, però lo sembra di più quando non giocano i primi attori. Anche contro il Vitoria Guimaraes, quando sono entrati i cosiddetti titolari, la Fiorentina ha cambiato volto. La Fiorentina dei giocatori migliori è diversa dalla Fiorentina delle riserve. Palladino, comunque, sta facendo bene a far giocare tutti, ma sicuramente si sarà reso conto che ci sono giocatori più funzionali ed altri meno".

Su alcune pedine viola e sul mercato

"Bove? Andrebbe sostituito con uno di pari livello. Pongracic? Ancora non sappiamo cosa aspettarci. Ed anche Gudmundsson ancora deve dimostrare tanto. Speriamo che si riescano a vedere entrambi d'ora in poi. Valentini? Speriamo sia meglio di Moreno. Sicuramente qualcosa porterà in più. Martinez Quarta in difesa? Mi piacerebbe vederlo più avanti e non più in difesa. Questa volta, comunque, la convinzione di fare mercato della società, secondo me, è maggiore. Ho dei contatti che mi dicono che la società è convinta a intervenire a gennaio, a differenza dell'anno scorso".