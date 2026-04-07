Il giornalista Ubaldo Scanagatta, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della vittoria della Fiorentina a Verona e della gara dei viola in programma contro il Crystal Palace in Conference League. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Giovedì servirebbe un grande Kean. Harrison? Che delusione”
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Scanagatta: “Giovedì servirebbe un grande Kean. Harrison? Che delusione”
Le parole del giornalista e tifoso viola, Ubaldo Scanagatta, sul momento della Fiorentina tra la gara di Verona e quella di Conference League
Quest'ultima giornata di campionato è stata positiva per la Fiorentina, nonostante la pessima prestazione e l'immeritata vittoria, perché le altre hanno tutte perso. Comunque, meglio così. Difficile pensare che si possa giocare contro il Crystal Palace in quel modo. Sicuramente uno dei tre gol che il Verona non è riuscito a segnare, se lo concedi agli inglesi, non se lo mangiano. Giovedì sarebbe importante vincere, ma anche pareggiare. Anche se in casa, pensando al ritorno, non abbiamo fatto grandi cose quest'anno. Servirebbe un Kean senza problemi alla tibia e alla testa, perché io qualche dubbio ce l'ho. Ripartirei da Fagioli, Kean e De Gea la prossima stagione. Il centrocampista sarà importante proteggerlo con due mastini, a livello fisico. Comunque non bisogna parlare dell'anno prossimo, serve concentrarsi sull'immediato. Harrison una delusione, anche se a Verona è stata in parte protagonista. Per tutte le partite è stato un disastro, non gli ho mai visto fare un dribbling o un passaggio in avanti.
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