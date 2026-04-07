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Monti: “A Verona una rapina senza passamontagna. Ho goduto”

gianfranco monti sulla Fiorentina
Le parole del conduttore e tifoso viola, Gianfranco Monti, sulla situazione in casa Fiorentina tra campionato e Conference League
Matteo Bardelli Redattore 

Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Io sono di un contento della partita di sabato... Abbiamo giocato malissimo, non abbiamo fatto un tiro in porta e abbiamo vinto. E' proprio una rapina senza passamontagna. Ho goduto, poco da dire. Io a De Gea e Fagioli gli do 8. Sono punti meravigliosi. Non sono tranquillissimo, ma sicuramente più tranquillo. Quella europea è una strada meravigliosa, potrebbe aprire porte bellissime. Quello lì vorrebbe dire fare un altro tipo di progetto, di idee. Non bisogna mollare assolutamente questa coppa. Io tutto questo gioco non riesco a vederlo nella Fiorentina. Mi sembra tutto un gioco di singoli. Io spero che i giocatori capiscano che quella di giovedì è una grande occasione. L'intensità che avranno loro la puoi capire da Solomon e Harrison, arrivati dall'Inghilterra a gennaio. Il secondo non mi piace molto, ma ha le caratteristiche proprio del calciatore inglese.

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Su Vanoli

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Se si dovesse vincere la coppa, comunque non cambierei scelta su Vanoli. Lo ringrazierò per sempre, avrà la mia stima e rispetto, ma l'anno prossimo serve qualcosa di nuovo. Mi aspetto una situazione nuova in casa Fiorentina. Vanoli sarebbe un accontentarsi.

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