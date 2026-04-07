L'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Fabbian un diamante grezzo. Futuro? Paratici è stato chiaro”
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Brovarone: “Fabbian un diamante grezzo. Futuro? Paratici è stato chiaro”
Le parole di Bernardo Brovarone dopo la vittoria con il Verona e la partita di giovedì contro il Crystal Palace
E' un anno che ci invita sempre alla prudenza, per cui stiamo sereni. Quello che è accaduto sabato è sicuramente tantissima roba, perché ci permette di avere la mente più aperta sulle partite d'Europa. Una partita come quella di sabato è qualcosa di assurdo, perché eri in sosta da 15 giorni. Ora la Fiorentina ha una grande occasione giovedì. Giocare con gli esterni d'attacco è sicuramente un stravolgimento importante, che al giorno d'oggi ti dà quel qualcosa in più. Tutto questo ci ha reso più pericolosi, più ficcanti. Fabbian lo vedo proprio come un diamante grezzo, nonostante la nullità vista fino ad ora con la maglia della Fiorentina. Sarò pazzo io, ma lui ha proprio movenze di un calciatore diverso dagli altri. Spero che arrivi un allenatore che lo possa esaltare.
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Sul Crystal Palace—
Il Crystal Palace ha un giocatore fortissimo come Wharton, servirò grande attenzione a centrocampo. Il problema è nettamente atletico, bisogna reggere il passo di una squadra di Premier League. Io mi aspetto una Fiorentina nuova, che si adatta. Loro hanno anche una situazione molto particolare in casa, perché l'allenatore ha già detto che se ne andrà a giugno. Io andrei a Londra bello convinto. Penso che sarà più complicata a Firenze che da loro.
Sul futuro della Fiorentina—
La Fiorentina ha un bisogno tremendo di rimodellare tutto e deve farlo con estrema chiarezza e attenzione. Non deve più esserci questa mentalità grigia, nascosta verso la società. Io mi aspetto veramente una radice freschissima. Quindi, dentro questo progetto, anche la guida tecnica dovrà cambiare. Paratici, nella sua uscita, ha chiaramente fatto capire che vuole portare una modernità calcistica alla Fiorentina. Lui è proprio un dirigente top. Il club non so come abbia fatto, è stata una grandissima mossa. Servirà cinismo allo stato puro con chiunque giocatore.
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