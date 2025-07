Scanagatta: “Fiorentina mai così compatta, c’è entusiasmo e fiducia”

Mi ha sorpreso il fatto che ci siano state così poche richieste per Kean. Non ho mai creduto davvero all’ipotesi Arabia: pensavo piuttosto che il pericolo potesse arrivare dalla Premier League, dove i club hanno mezzi economici per spendere 52 milioni senza battere ciglio. Forse pensano che la sua stagione in viola sia stata un’eccezione, ma io non ne sono convinto.