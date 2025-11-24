Viola News
Scanagatta: "C'è anche un po' di viola nella Coppa Davis vinta dall'Italia"

Scanagatta: “C’è anche un po’ di viola nella Coppa Davis vinta dall’Italia”

Cobolli e Berrettini hanno vinto la Coppa Davis con l'Italia: entrambi sono legati al viola, Firenze e la Fiorentina
Ubaldo Scanagatta nel suo intervento ai microfoni di Radio Bruno, nel corso del "Pentasport":

C'è anche un po' di viola nella terza vittoria consecutiva dell'Italia in Coppa Davis con Matteo Berrettini che ha padre e nonno tifosi della Fiorentina. Anche lui lo è, pur essendo nato a Roma, ma più all'acqua di rose. Poi anche Flavio Cobolli (tra l'altro nato a Firenze anche se cresciuto a Subiaco, nel Lazio ndr) che è il miglior amico di Bove che spesso lo segue dagli spalti. Anche lui classe 2002, aveva provato col calcio, ma poi ha preferito il tennis e risultati si vedono.

