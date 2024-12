Scanagatta: “Baratterei la sconfitta col Napoli con il pareggio con la Juventus”

Il campionato dei viola e le contendenti

"Inter e Atalanta mi sembrano molto più forti della Fiorentina. Mi interessa, soprattutto, che non facciano punti le squadre dietro i viola, come la Lazio e la Juventus. Baratterei la sconfitta con il Napoli con il pareggio con la Juventus. Anche se il Napoli, delle 3 in cima alla classifica, mi sembra quella che ha qualcosa in meno".