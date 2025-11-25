Scamacca avvisa: “Palladino? Ci dà sicurezza e ha portato entusiasmo”

La prossima avversaria in campionato della Fiorentina sarà l’Atalanta di Raffaele Palladino. Una sfida delicata sia per Vanoli sia per l’ex tecnico della viola. I primi 45′ di Napoli sono stati disastrosi, ma il secondo tempo ha...

"Palladino? Ha portato entusiasmo, tranquillità ma soprattutto ci dà la sicurezza che ci serviva. Avevamo bisogno di un allenatore che confidasse in noi e ci facesse sentire al sicuro. Al Maradona sono entrato carico, ma la cosa che di me stesso e della squadra mi è piaciuta tanto è stata il fatto di giocare insieme: io ho fatto gol, ma poteva fare gol chiunque. Ho rivisto una squadra unita, questa è la cosa più importante e va oltre chi gioca e chi non gioca"