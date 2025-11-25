Viola News
Grassia: “Contro la Juve importante passo in avanti. Rigore? decisione giusta”

Le parole di Filippo Grassia a Radio Bruno sul pareggio con la Juventus e l'episodio del rigore che ha fatto tanto discutere
Filippo Grassia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sul pareggio interno con la Juventus e l'episodio del rigore revocato.

Quello guadagnato con la Juventus è un punto importante, ma lo è ancora di più la prestazione della squadra. Il passo avanti è stato importante, però qualche giocatore non mi è piaciuto: Piccoli non ha mai dettato un passaggio e mi aspettavo qualcosa di più anche da Fagioli. In circostanze come questi devi evitare di lasciare Pablo Marì in 1 vs 1 con Vlahovic, ma anche in fase difensiva abbiamo visto una Fiorentina più attenta. Il rigore? La valutazione è stata corretta la prima trattenuta è di Vlahovic, ma col VAR stanno facendo un grosso casino; non ci si capisce più niente.

