Santoni: “Fiorentina all’anno zero. Ecco quale può essere il vero obiettivo”

"La Fiorentina si è mossa sul mercato come si son mosse altre squadre anche più ambiziose: con prudenza e calma. Il primo obiettivo del mercato viola era Gudmundsson ed è arrivato, ma nel momento nel quale siamo è difficile dare dei giudizi all'operato dei viola sul mercato. Richardson? Tecnico ma leggerino, un po' come Parisi. Sicuramente ci sono giocatori che portano qualità ma non tanti gol, e parlo proprio di Richardson ed anche del nuovo acquisto Adli. Il problema della Fiorentina? Secondo me, a differenza delle altre squadre, non solo ha cambiato allenatore e progetto tecnico, ma in questo momento è un po' anonima".

Sul nuovo ciclo e sul primario obiettivo viola in questa stagione

"È un anno zero per la Fiorentina. Dopo il triennio di Italiano la Fiorentina ha preso un allenatore che forse aveva già fatto uno step in più rispetto a lui nei precedenti anni. Speriamo che per Palladino la Fiorentina non sia una trappola, anche perché i risultati degli ultimi anni sono davvero deludenti. La Conference League? Per valore tecnico non è distante dalla vecchia Mitropa Cup. Il vero risultato che può centrare, comunque, la Fiorentina in questa stagione, può essere solo la vittoria della Conference League, sicuramente non campionato né Coppa Italia".