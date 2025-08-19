Sandrelli sicuro: “La rosa non è completa. Mancano ancora tre acquisti”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto in collegamento su Radio Bruno:
L'opinione di Massimo Sandrelli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
Il tridente dipenderà dall'assetto del centrocampo. Con Fagioli e Sohm è difficile reggere un attacco del genere. Palladino ha gestito malissimo alcuni calciatori. In più gli ha messi in confusione. Credo all'impostazione dalla difesa, ma serve un centrocampista di livello. Serve un regista, ovvero un giocatore dai piedi buoni capaci di alzare la testa e impostare il gioco. Per me questa non è la squadra più forte dell'era Commisso. La rosa non è finita, mi aspetto ancora 2/3 giocatori sul mercato. Credo serva un regista, un altro attaccante e un difensore. Gli esuberi pesano tanto, infatti Pradé è in diffcoltà. Non è facile piazzare questi giocatori. All'interno della rosa ci sono dei buoni calciatori, però ancora un giudizio sulla squadra non riesco a darla.
