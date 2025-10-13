Il giornalista Massimo Sandrelli, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Serve compattezza. Basta scherzare, lavorare con Pioli”
news viola
Sandrelli: “Serve compattezza. Basta scherzare, lavorare con Pioli”
Le parole del giornalista, Massimo Sandrelli, sul momento che sta vivendo la Fiorentina in vista della ripresa del campionato
Questo è un momento molto delicato, quindi al di là delle condizioni di Kean, la squadra deve dimostrare di essere tornata tale, contro un Milan in forma. I viola devono fare utile, cassa in qualche modo, prendendo fiducia. Il futuro di Pioli? Spesso il cambio viene dato per dare una scossa all'ambiente. La società ora deve essere compatta, non deve pensare al dopo Pioli. Deve pensare alle partite, al Milan in questo caso. L'esonero deve essere proprio l'ultima risorsa. Ora non c'è più tempo di scherzare, serve assistenza alla squadra e permettere a Pioli di lavorare con la più serenità possibile. Non essendoci Kean, domenica, c'è bisogno di un gioco diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA