Amoruso: “Milan con tutto da perdere contro la Fiorentina domenica. Vi spiego”

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina in vista della partita contro il Milan di domenica:
Non credo che sia un infortunio grave per Kean, anche perché non era nemmeno sul piede d'appoggio. Con il Milan? Una partita brutta e difficile, perché loro hanno dimostrato di avere un centrocampo importante e una difesa che concede poco. Allegri è entrato nella testa dei giocatori per unire i pensieri. Detto questo, potrebbe essere una di quelle partita dove questo tipo di Fiorentina, in questo momento, potrebbe fare una grande partita. I rossoneri hanno tutto da perdere. Ormai la coroncina della Champions League in casa viola è caduta. Ora c'è da lavorare sodo e bene. E questa situazione potrebbe essere a favore della Fiorentina. Io so che c'è già stato il primo scontro nello spogliatoio tra Leao e Allegri. Il tecnico toscano gli ha detto chiaramente che o si mette nelle condizioni di aiutare la squadra o può andarsene.
Questa estate era uscito il nome di Kessié e poteva essere un'idea giusta, ma non tanto per lui, ma per il tipo di giocatore che ti sarebbe servito. Fagioli, al di là di tutti i problemi che può aver avuto, non può starci a rimuginare sopra. Ormai ha patteggiato e superato la squalifica. Lui è il classico bello che non balla. Sohm? Ha fatto benissimo lo scorso anno a Parma, però è un giocatore che non sembra essere lo stesso. Sembra irriconoscibile. Lui è un comprimario, si esalta se gli altri attorno fanno bene. Mandragora invece è un giocatore che sta vivendo un grande momento a livello di numeri, ma, con tutto il rispetto, è un giocatore normalissimo. Non puoi fare affidamento su di lui ogni volta.
