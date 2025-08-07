Sandrelli: “La Fiorentina sta pagando le campagne di mercato precedenti”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto in collegamento su Radio Bruno:
La Fiorentina deve avere l'obiettivo di giocare in Champions League. Poi che la squadra viola ci riesca è un altro conto, dipende da mille fattori. In questo momento la rosa è in costruzione. Il progetto della società deve essere quello di raggiungere la Champions. Serve anche per il bilancio. I migliori giocatori sono rimasti, probabilmente perché il programma ha convinto tutti. E' una notizia importante. Dovrà arrivare qualche altro ritocco nel mercato. Mancano ancora dei giocatori da mettere dentro la rosa, sia per completare qualche ruolo che per aumentare il tasso tecnico. Ormai i giocatori dettano le condizioni sul mercato. Adesso stiamo pagando qualche campagna di mercato fatta in malo modo. Pioli è un grande allenatore, per questo ha alzato il livello delle aspettative.
