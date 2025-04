Sandrelli: “Corsa Champions? Alcune volte i miracoli accadono”

Italiano e Ranieri? Hanno il vento in poppa. Vanno avanti molto bene. Il tecnico della Roma riesce sempre a far rendere al meglio le proprie squadre. Italiano invece pare aver trovato la migliore formula per il Bologna. Sono avversari temibili per la corsa alla Champions. Ma non si sa mai, accadono anche dei miracoli ogni tanto . Non credo che la Conference potrà distrarre la Fiorentina, davanti ad una partita la squadra se la gioca al meglio. Potendo scegliere, il ragioniere, vorrebbe la qualificazione in Champions. "

Il percorso di Palladino

"Ci ha messo anche del suo lungo le difficoltà del percorso in viola. Il suo limite è quello di non aver scelto bene da subito. Ha dovuto variare molto per trovare delle soluzioni. Adesso, grazie all'esperienza accumulata è cambiato anche in questo. Cosa lo potrebbe tenere a Firenze? Le opportunità che ci sono intorno. Non vedo grandissime altri allenatori in giro. Almeno che la società non decida di fare un cambio filosofico, di prendere Sarri e fare un lavoro diverso. Mi pare una cosa impronosticabile per quello che è stato il percorso della Fiorentina."