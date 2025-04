Bocci: “I riscatti dipenderanno dall’allenatore. Mi auguro scelga Palladino”

" Gudmundsson lo abbiamo aspettato tanto, ma adesso ci regala imprevedibilità davanti. Adli, non so se verrà riscattato. L'infortunio lo ha condizionato tanto, però per me è un calciatore forte. Con il ritorno della Conference credo che avrà molti più minuti, così come Beltran e Folorunsho. Il riscatto di molti giocatori dipenderà anche dal futuro di Palladino . Con la classifica di oggi non credo che il tecnico viola verrebbe riconfermato, però mi auguro che Palladino vinca molte delle ultime partite e rimanga a Firenze ."

"La coppa peserà molto nel cammino della Fiorentina, mentre quasi tutte le altre pretendenti non avranno questi impegni. Mandragora? E' il momento migliore da quando gioca alla Fiorentina. Su Zaniolo le parole in conferenza stampa di Palladino servono più che altro per evitare di perderlo mentalmente. Credo che possa far comodo, soprattutto da subentrato, perché le qualità nel ragazzo ci sono. Pablo Marì è perfetto per fare il regista della difesa, mentre quando in quel ruolo ha giocato Comuzzo abbiamo visto tutte le sue difficoltà. Spero che questo periodo positivo non porti una sciocca euforia alla squadra, ma solo entusiasmo."