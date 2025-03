Palladino: “Futuro di Zaniolo? Non ne abbiamo parlato. Farà un ottimo finale”

Nicolò Zaniolo in questo finale di stagione deve guadagnarsi la conferma alla Fiorentina. Ma Raffaele Palladino non ha dubbi su di lui

Nicolò Zaniolo è arrivato a gennaio dopo una prima parte di stagione sottotono all'Atalanta. Il talento ex Roma non sta riuscendo ad imporsi a Firenze, ma Raffaele Palladino ha fiducia in lui. Proprio in conferenza stampa il tecnico viola ha ribadito il concetto:

"Per il futuro non abbiamo deciso nulla, Zaniolo sta lavorando bene, io credo in lui, anche se sta giocando poco. In avanti non c'è solo Gudmundsson, c'è anche Beltran, è dentro a tutti gli schemi, e pure da Zaniolo mi aspetto un grande finale"