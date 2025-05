Ritorni su Kayode: “Si è ritagliato il suo spazio in Premier. Obiettivo raggiunto”

Nessuno ci ha contattati

"Siamo soddisfatti, perché abbiamo portato Kayode, dal Gozzano in Serie D fino al Brentford in Premier League. Lo considero un ragazzo di famiglia. La società ha deciso di cederlo, visto le grandi prestazioni di Dodo. Quindi appena ha avuto le possibilità di andare a giocare in un campionato così bello, ha scelto subito questa opzione. In questi mesi nessuno della dirigenza ci ha contattato. E' un giocatore duttile, che può fare tantissimi ruoli. Al Brentford ho visto il "vecchio" Kayode. E' rimasto molto attaccato alla Fiorentina e a Firenze. Si è dispiaciuto molto per l'uscita col Betis, ma ringrazierà per sempre la società viola per il sogno che sta vivendo".