Ripa: “Il 90% della rosa è completa. Una punta verrà acquistata”

"Credo proprio che al 90% la rosa sia completa. I due acquisti che mancano sono il centrocampista e la punta . L'organico attuale è già in grado di affrontare le tre competizioni, in più Pioli ha potuto lavorare per due mesi con una squadra che si conosce dall'anno scorso. I veri grandi acquisti sono stati le conferme di elementi come Dodò, Kean, De Gea, Gudmundsson e Gosens."

Il mercato

"A centrocampo vorrei un giocatore capace di portare qualità. Non credo che Richardson sia adatto alla mediana a due e per questo potrebbe partire. Per Pioli sarebbe importante avere anche un'altra punta che permetta di guadagnare ulteriore forza e qualità. La Fiorentina giocherà tante partite e serviranno più armi possibili per vincere. Piccoli è un profilo importante, ma troppo costoso. Shpendi è più "futuribile", così come Ilenikhena. Qualcosa, in attacco, sono sicuro che arriverà."