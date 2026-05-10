Ribaltone Roma, Cuesta furioso: “Tutta Italia ha visto. Parma merita rispetto”

Grande rabbia in casa Parma dopo la sconfitta per 2-3 contro la Roma, una gara segnata da fortissime polemiche arbitrali

Matteo Torniai Redattore 10 maggio - 21:58

Nel post partita, l’allenatore Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di Dazn e Sky mostrando tutta la sua frustrazione per alcune decisioni arbitrali considerate decisive nell’economia del match.

Nel mirino soprattutto il gol di Rensch e il rigore assegnato tramite VAR e trasformato da Malen, episodi che hanno permesso alla Roma di ribaltare il risultato dall'1-2 al 2-3.

Cuesta, pur mantenendo toni molto controllati, ha parlato apertamente di una gestione arbitrale inaccettabile: “È ovvio tutto quello che è successo. L’ha visto tutto lo stadio, l’ha vista tutta l’Italia”.

L’allenatore spagnolo ha poi chiesto maggiore considerazione per il club emiliano: “Il Parma merita rispetto. È un club storico, uno dei più importanti in Italia per quello che ha fatto a livello europeo”.

Cuesta ha sottolineato come la sua rabbia non riguardi soltanto i singoli episodi nell’area di rigore, ma l’intera conduzione della partita: “C’è stata una dinamica molto ovvia dall' 1-2 al 2-3. Non mi riferisco solo agli episodi nella nostra area, ma anche a tutto quello che è successo quando abbiamo provato ad andare avanti per fare il 3-2”.

Il tecnico ha fatto riferimento anche a un presunto fallo su Pellegrino, definendolo senza mezzi termini “troppo ovvio”.

Nonostante il forte malcontento, Cuesta ha ribadito di non voler trasformare la protesta in uno scontro diretto con gli arbitri: “Noi a Parma vogliamo essere educati e trattare tutti con rispetto. Però arriva un momento in cui devi capire il perché delle cose”.

L’allenatore ha inoltre rivendicato la propria coerenza, ricordando un episodio precedente contro il Napoli: “Contro il Napoli ho detto onestamente che non era rigore. Oggi però ci sono stati troppi piccoli eventi che hanno condizionato tutta la partita”.