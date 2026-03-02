Viola News
Ranieri: “Oggi importante ma difficile. Il passaggio in Conference ci dà forza”

Le parole di Ranieri nel pre di Udinese-Fiorentina
Redazione VN

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida con l'Udinese. Ecco le sue parole:

Il ricordo di Astori è ancora vivo, tornando qui lo è ancora di più, è stato un gran capitano per la Fiorentina. Il passaggio del turno in Conference ci dà una grandissima forza, sappiamo che oggi sarà molto difficile ma per noi è molto importante

