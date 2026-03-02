Kabasele: “Ripartire dalla partita di Bologna. Ecco l’atteggiamento che serve”

Christian Kabasele, difensore della squadra friulana, ha parlato nel prepartita di Udinese-Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:
Le parole del difensore dell'Udinese, Christian Kabasele, ha parlato della partita contro la Fiorentina e di come servirà approcciare
Dobbiamo ripartire dalla partita di Bologna, perché non abbiamo fatto male. Abbiamo lottato fino alla fine. Serve ripartire da lì per fare punti stasera.
