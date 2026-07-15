Terzo giorno di lavoro al Viola Park e in casa Fiorentina cresce l’entusiasmo per l’inizio della nuova stagione. Al termine dell’allenamento odierno, il capitano viola Luca Ranieri ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sulle prime sensazioni legate al lavoro con Fabio Grosso.
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Ranieri: “Grosso ha gioia e concetti nuovi. Non vediamo l’ora di apprendere”
“Stiamo facendo dei grandi allenamenti, con una buona intensità. Siamo felici di aver iniziato la stagione e siamo a disposizione del mister, che è arrivato con tanta gioia e con tanti concetti nuovi che non vediamo l’ora di apprendere. Lo stiamo seguendo: siamo solo all’inizio, ma questo è il momento in cui bisogna lavorare forte”.
Ranieri ha poi sottolineato l’entusiasmo che si respira all’interno del gruppo per l’arrivo del nuovo tecnico, campione del mondo nel 2006 e difensore di grande esperienza durante la sua carriera da calciatore.
“C’è grandissimo entusiasmo, questo è sicuro. Per un allenatore con così tanta esperienza è solamente un punto a favore, soprattutto per noi difensori. Sono sicuro che ci darà tantissime indicazioni giuste”.
Il capitano viola è tornato anche sulla difficile passata stagione, evidenziando però la volontà di voltare pagina e ripartire con rinnovata energia.
“La scorsa stagione ci ha lasciato una grandissima lezione. Adesso dobbiamo subito girare pagina. Siamo tutti a disposizione del mister, con tanta energia e tanta gioia, per fare una grandissima stagione”.
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