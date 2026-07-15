Ranieri: “Grosso ha gioia e concetti nuovi. Non vediamo l’ora di apprendere”

“Stiamo facendo dei grandi allenamenti, con una buona intensità. Siamo felici di aver iniziato la stagione e siamo a disposizione del mister, che è arrivato con tanta gioia e con tanti concetti nuovi che non vediamo l’ora di apprendere. Lo stiamo seguendo: siamo solo all’inizio, ma questo è il momento in cui bisogna lavorare forte”.