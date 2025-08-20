Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Sky in vista di Polissya-Fiorentina. Le sue parole.
Ranieri a Sky: "Conference grandissimo desiderio. Preliminari? Sempre difficili"
Il capitano viola ha espresso il desiderio di arrivare in fondo alla Conference in questa nuova stagione.
"È il quarto anno che facciamo la Conference League, e c'è un grandissimo desiderio di arrivare fino in fondo. Ci siamo andati sempre vicino, ma non è bastato. Preliminari? In passato abbiamo visto che sono difficili. Le altre squadre fisicamente stanno meglio per gli impegni già affrontati, ma domani sarà la nostra partita, ho visto i miei compagni carichi e non vediamo l'ora di scendere in campo".
Su Pioli e sulla fascia da capitano—
"Pioli dopo due giorni che era arrivato mi ha chiamato in uno stanzino per chiedermi se me la sentivo di fare il capitano. So che è una grande responsabilità, soprattutto con mister Pioli, e cercherò di meritarla ogni giorno".
