Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato dell'arrivo di Radu Draguisn alla Fiorentina e delle prospettive del mercato viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Rampulla: “Dragusin è da grande squadra, De Gea va tenuto stretto”
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Rampulla: “Dragusin è da grande squadra, De Gea va tenuto stretto”
Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex portiere ha commentato l'arrivo di Radu Dragusin e le prospettive future della Fiorentina
"Dragusin è un profilo di grande valore. Qui a Salerno è arrivato giovane ma si vedevano già le sue qualità e anche una grande personalità. Ha avuto dei problemi fisici ma comunque Sun difensore di assoluto valore e credo che Paratici abbia fatto un'ottima scelta. Ha deciso di tornare in Italia perché dopo i problemi fisici vuole dimostrare di essere ancora un giocatore da Serie A e un giocatore importante. Ha fatto bene a scegliere la Fiorentina per dimostrare il suo valore. Ha grande personalità, sull'uomo è un grandissimo marcatore, è bravo nell'anticipo, forte di testa. È un difensore di assoluto valore che ogni squadra dovrebbe avere in rosa. È importante sapere giocare con i piedi e Dragusin lo sa fare ma l'importante è che quando arriva un attaccante in area di rigore lui lo riesca a fermare."
Su De Gea—
"Trovare un portiere dello stesso valore di De Gea è difficile soprattuto a prezzi contenuti. Io penso che la Fiorentina faccia bene a tenerselo stretto. È forte e ha esperienza da vendere, magari potrebbero inserire un giovane da far cresce sotto la sua ala."
Su Grosso—
"Per Grosso questa è una sfida da accettare. Ha dimostrato negli anni passati di essere un grade allenatore. Firenze è una piazza difficile ma anche molto integrante con i tifosi che sono molto vicini alla squadra. Per me può fare bene. Paradossalmente Grosso si trova una situazione ottimale perché può solo fare meglio della stagione scorsa."
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