Bocci: “Dragusin il colpo giusto. Mi aspetto sorprese in uscita”

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha commentato l'arrivo di Draguisn a rafforzare la difesa della Fiorentina

Redazione VN 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 13:38)

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha commentato l'arrivo di Dragusin a rafforzare la difesa viola:

"È un giocatore molto forte che mi ha fatto sempre grande impressione. La Fiorentina aveva bisogno di un difensore così e quindi complimenti a Paratici per questa operazione. Adesso siamo a 7 centrali in rosa quindi dobbiamo anche vedere chi uscirà per fargli posto. Oltre a Moreno e Valentini probabilmente ci sarà un'altra uscita fra Ranieri, Comuzzo e Pongracic. Non vedo come la Fiorentina senza coppe possa tenersi 5 difensori.

Paratici nella conferenza stampa post-campionato non si è sbilanciato e ancora adesso manca la filosofia chiara della Fiorentina dell'anno che verrà. Forse Grosso quando parlerà si sbilancerà un po' di più. In generale mi aspetto un mercato sorprendente anche in uscita. Oltre a Ndour tutti gli altri non sono incedibili. Ieri tutti si aspettavano Koleosho e Thorstvedt e invece è arrivato Dragusin.

Innanzitutto bisogna vedere se Viery sarà un giocatore subito pronto. Dragusin senza problemi fisici è in teoria il giocatore più pronto e più forte che avresti in rosa. Non so se il brasiliano riuscirà a superare subito Pongracic in rendimento visto anche il fisiologico periodo di adattamento al campionato italiano."

"Io credo che Paratici abbia colto le occasioni subito per evitare di vedersi soffiare i colpi. Adesso si è preso un rischio perché tutti sanno che la Fiorentina si deve liberare degli esuberi, però allo stesso tempo c'è la necessità di dare a Grosso determinate pedine per iniziare a sviluppare le sue idee di gioco. Su Moreno e su Valentini c'erano dei progetti ma se Paratici ritiene che non siano giocatori da Fiorentina allora è giusto metterli sul mercato."