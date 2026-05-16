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Rampulla esclama: “De Gea alla Juventus? Vai sul sicuro. E’ straordinario!”

Rampulla esclama: “De Gea alla Juventus? Vai sul sicuro. E’ straordinario!” - immagine 1
L'ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, parla così della sfida tra Juventus e Fiorentina e dei possibili intrecci di mercato
Matteo Torniai Redattore 

Nel confronto sempre acceso tra Juventus e Fiorentina, arriva l’analisi di Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero e già collaboratore nello staff di Marcello Lippi, che ha ripercorso temi tecnici, scelte di mercato e prospettive delle due società.

“Juve-Fiorentina è una partita speciale, quasi un derby”

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Rampulla ha subito sottolineato il peso della sfida tra bianconeri e viola, al di là della classifica:

“Juventus e Fiorentina è sempre una partita un po’ speciale, un po’ particolare per la rivalità che c’è tra le due tifoserie, quindi è una partita simile a un derby, aperta a tutti i risultati”.

Un match che, secondo l’ex portiere, resta determinante soprattutto per la Juventus:

La Juve deve vincere perché deve centrare il suo obiettivo”.

Fiorentina, una stagione tra crisi e risalita

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Ampio spazio anche alla stagione della Fiorentina, definita complessa ma con un finale di recupero:

“La Fiorentina ha disputato un campionato di tutt’altro spessore rispetto alla qualità della rosa, ed è stata una sorpresa in negativo fino a che poi ha cominciato a risalire la classifica”.

E ancora:

“Per fortuna è riuscita a trovare quel posto per ripartire dall’anno prossimo”.

De Gea e il nodo portiere: “Affidabile e di livello superiore”

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Uno dei temi centrali è quello legato a David De Gea, protagonista di una stagione altalenante ma ancora considerato un profilo di altissimo livello.

Rampulla lo promuove senza esitazioni:

De Gea è un portiere di assoluto valore, di sicuro affidamento, è un portiere straordinario”.

E aggiunge un aneddoto personale legato al suo passato da osservatore:

“La mia relazione su di lui è sempre stata estremamente positiva. È un giocatore di categorie superiori”.

Juve, De Gea o Alisson? “Si va sul sicuro”

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Sul possibile futuro bianconero tra i pali, Rampulla non ha dubbi sulla qualità dei profili citati:

“Sia De Gea che Alisson sono due portieri di categorie superiori, quindi si va sul sicuro”.

E sul possibile ruolo della società nelle scelte:

“Dipende dalle scelte della società della Juventus e su cosa vuole fare”.

Paratici e la scelta Fiorentina: “Una decisione ponderata”

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Interessante anche il passaggio su Fabio Paratici e il suo approdo a Firenze:

“La scelta della Fiorentina è una scelta ponderata, è una società importante, ha strutture importanti e una prospettiva di futuro molto buona”.

Secondo Rampulla, il dirigente può incidere in modo significativo:

“Credo che possa lavorare molto bene e portare la squadra a competere ad alti livelli”.

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