Rampulla esclama: “De Gea alla Juventus? Vai sul sicuro. E’ straordinario!”

L'ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, parla così della sfida tra Juventus e Fiorentina e dei possibili intrecci di mercato

Nel confronto sempre acceso tra Juventus e Fiorentina, arriva l’analisi di Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero e già collaboratore nello staff di Marcello Lippi, che ha ripercorso temi tecnici, scelte di mercato e prospettive delle due società.