Nel pieno della volata Champions e con una stagione ancora apertissima, il quadro che ruota attorno alla Juventus si intreccia tra campo, scelte tecniche e prospettive future. A fare il punto è il giornalista Guglielmo Buccheri, intervenuto nel corso di un’analisi a tutto campo sulla fase decisiva del campionato.
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Buccheri: “Vanoli preparato e con valori. La Juventus non ha alibi con i viola”
Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Buccheri, interviene così sui temi Juventus e Fiorentina nel Pentasport di Radio Bruno
“Nessun alibi, la Juventus sta bene”—
Buccheri parte dalla condizione della squadra bianconera, impegnata in una corsa serrata tra derby e scontri diretti:
“La Juventus sta bene, non ci sono alibi. La squadra fisicamente sta bene e mentalmente pure”.
Il riferimento è a una formazione che alterna momenti di dominio a fasi di blackout dentro la stessa gara:
“Non capisce il perché dopo un primo tempo dominato è come se per qualche minuto la Juventus si estraniasse dalla partita”.
Conceicao e il valore delle individualità—
Tra i singoli, l’attenzione si sposta su alcuni elementi decisivi della rosa:
“Conceicao è uno dei pezzi migliori della Juventus, ma ha avuto la sfortuna di trovare sempre il miglior portiere o qualche palo”.
E ancora:
“Se riuscirà a essere più concreto sotto porta può diventare il giocatore più importante di questo momento”.
Spalletti, identità e “fine annunciata”—
Ampio spazio anche al lavoro di Luciano Spalletti, descritto come un tecnico capace di dare struttura e identità:
“Ha dato un’identità, ha valorizzato più della metà della rosa a livello di prestazioni e valore”.
Per Buccheri, il percorso appare quasi naturale nella sua evoluzione:
“È stata una fine tra virgolette annunciata e anche la più logica per Spalletti”.
Vanoli e la Fiorentina: “Tecnico molto preparato”—
Nel passaggio dedicato alla Fiorentina, arriva anche un giudizio su Paolo Vanoli:
“Io credo che Vanoli abbia dei valori e sia un tecnico molto molto preparato”.
Un profilo che, secondo l’analisi, ha dimostrato solidità nella gestione delle difficoltà:
“Ha gestito una situazione non facile, soprattutto da fuori non semplice da comprendere”.
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