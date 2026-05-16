Buccheri: “Vanoli preparato e con valori. La Juventus non ha alibi con i viola”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Buccheri, interviene così sui temi Juventus e Fiorentina nel Pentasport di Radio Bruno

Nel pieno della volata Champions e con una stagione ancora apertissima, il quadro che ruota attorno alla Juventus si intreccia tra campo, scelte tecniche e prospettive future. A fare il punto è il giornalista Guglielmo Buccheri, intervenuto nel corso di un’analisi a tutto campo sulla fase decisiva del campionato.