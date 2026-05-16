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Buccheri: “Vanoli preparato e con valori. La Juventus non ha alibi con i viola”

Vanoli
Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Buccheri, interviene così sui temi Juventus e Fiorentina nel Pentasport di Radio Bruno
Matteo Torniai Redattore 

Nel pieno della volata Champions e con una stagione ancora apertissima, il quadro che ruota attorno alla Juventus si intreccia tra campo, scelte tecniche e prospettive future. A fare il punto è il giornalista Guglielmo Buccheri, intervenuto nel corso di un’analisi a tutto campo sulla fase decisiva del campionato.

“Nessun alibi, la Juventus sta bene”

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Buccheri parte dalla condizione della squadra bianconera, impegnata in una corsa serrata tra derby e scontri diretti:

“La Juventus sta bene, non ci sono alibi. La squadra fisicamente sta bene e mentalmente pure”.

Il riferimento è a una formazione che alterna momenti di dominio a fasi di blackout dentro la stessa gara:

“Non capisce il perché dopo un primo tempo dominato è come se per qualche minuto la Juventus si estraniasse dalla partita”.

Conceicao e il valore delle individualità

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Tra i singoli, l’attenzione si sposta su alcuni elementi decisivi della rosa:

“Conceicao è uno dei pezzi migliori della Juventus, ma ha avuto la sfortuna di trovare sempre il miglior portiere o qualche palo”.

E ancora:

“Se riuscirà a essere più concreto sotto porta può diventare il giocatore più importante di questo momento”.

Spalletti, identità e “fine annunciata”

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Ampio spazio anche al lavoro di Luciano Spalletti, descritto come un tecnico capace di dare struttura e identità:

“Ha dato un’identità, ha valorizzato più della metà della rosa a livello di prestazioni e valore”.

Per Buccheri, il percorso appare quasi naturale nella sua evoluzione:

“È stata una fine tra virgolette annunciata e anche la più logica per Spalletti”.

Vanoli e la Fiorentina: “Tecnico molto preparato”

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Nel passaggio dedicato alla Fiorentina, arriva anche un giudizio su Paolo Vanoli:

“Io credo che Vanoli abbia dei valori e sia un tecnico molto molto preparato”.

Un profilo che, secondo l’analisi, ha dimostrato solidità nella gestione delle difficoltà:

“Ha gestito una situazione non facile, soprattutto da fuori non semplice da comprendere”.

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