Radio Bruno: “Thorstvedt vuole la Fiorentina. Paratici studia uno scambio”

Arrivano novità di mercato riguardanti Thorstvedt. Il norvegese ha un contratto che scade nel 2027, e per questo il Sassuolo non è in una posizione comoda. L'ex Genk ha chiesto di essere ceduto, e apprezza la destinazione Firenze. I colloqui tra le due società sono intensi, con Paratici che punta proprio sulla volontà del giocatore. Thorstvedt è ancora impiegato al Mondiale con la sua Norvegia.