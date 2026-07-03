Arrivano novità di mercato riguardanti Thorstvedt. Il norvegese ha un contratto che scade nel 2027, e per questo il Sassuolo non è in una posizione comoda. L'ex Genk ha chiesto di essere ceduto, e apprezza la destinazione Firenze. I colloqui tra le due società sono intensi, con Paratici che punta proprio sulla volontà del giocatore. Thorstvedt è ancora impiegato al Mondiale con la sua Norvegia.
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Radio Bruno: “Thorstvedt vuole la Fiorentina. Paratici studia uno scambio”
Fabio Paratici studia uno scambio con il Sassuolo per Thorstvedt
Sohm—
Il giocatore svizzero piace alla dirigenza del Sassuolo, e Paratici vorrebbe inserire Sohm nella trattativa. Il tutto con uno scambio di cartellini alla pari, senza conguagli economici. Il Sassuolo però vorrebbe un indennizzo dalla Fiorentina, ma le parti non sono lontanissime. La Fiorentina vuole cercare di chiudere l'affare prima di eventuali inserimenti.
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