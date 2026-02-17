Radio Bruno: “Rugani parzialmente in gruppo. Come sta Gudmundsson”

Le ultime dal Viola Park riportato da Radio Bruno durante a Pranzo con il Pentasport: come stanno Rugani e Gudmundsson

Le ultime notizie dal Viola Park, con la Fiorentina pronta a tornare a giocare in Conference League contro lo Jagiellonia. Come già anticipato ieri, tutto ok per Solomon, che ci sarà in Polonia. Situazione diversa, invece, per Albert Gudmundsson, che prosegue il lavoro personalizzato e puntando il rientro contro il Pisa: l’obiettivo è esserci, anche solo per uno spezzone, per tornare a incidere tra le linee.