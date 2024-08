Radio Bruno: Nico Gonzalez, la Fiorentina non ha fretta. Il punto

Nessuna fretta. E' questo il messaggio che filtra dalla Fiorentina sul fronte Nico Gonzalez, in contrapposizione alle tante voci che arrivano da Torino. La Juventus vorrebbe chiudere il prima possibile l'acquisto dell'argentino, ma i viola - come riporta Radio Bruno - non hanno necessità di accelerare i tempi, se le offerte non saranno ritenute soddisfacenti. La Fiorentina al momento ha le spalle coperte, si è già mossa per tempo con gli arrivi di Colpani e Gudmundsson e può dettare le condizioni alla Juventus. Nei prossimi giorni può smuoversi qualcosa, ma la cosa certa è che la Fiorentina vuole tenere slegate da Nico (per il quale chiede solo cash) le eventuali operazioni Arthur e Kostic. La priorità in entrata in questo momento per la Fiorentina resta però quella del difensore centrale, richiesto da Palladino.