Radio Bruno: “Due ballottaggi per la sfida contro il Napoli, a Valentini serve tempo”

In porta ormai il posto fisso è di David De Gea; anche Dodò, Ranieri e Comuzzo confermati nel pacchetto difensivo, mentre sulla sinistra nasce il primo dubbio di mister Palladino. Robin Gosens sarebbe comunque in vantaggio su Fabiano Parisi. ma il tedesco al momento non è al 100% dal punto di vista fisico e per questo il tecnico campano potrebbe optare per una nuova maglia da titolare per l'ex Empoli. Il centrocampo a due è confermato così come i suoi interpreti; Adli e Cataldi. Il tridente dietro la punta vedrà sugli esterni Colpani e Sottil, mentre alle spalle di Kean sorge il secondo dubbio di Palladino: Beltran o Gudmundsson? Al momento il numero 10 viola non è lo stesso giocatore visto in quel di Genova e proprio per questo l'argentino è in vantaggio per aggiudicarsi una magia da titolare.