Nel corso del Pentasport su Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha analizzato il momento della Fiorentina
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R. Galli: “Vanoli ha riacceso il motore. Kean? La Nazionale può fargli bene”
Il commento di Riccardo Galli nel su intervento ai microfoni di Radio Bruno
La cosa che mi ha colpito di più nell'ultimo periodo della Fiorentina è stato l'atteggiamento della squadra nella reazione nei momenti di difficoltà. Fino a qualche tempo fa era impossibile vedere una reazione mentale e caratteriale. Sembra che, quello che non ha funzionato da agosto in poi, stia iniziando a funzionare adesso e ti stia portando nella direzione giusta.
Kean—
Gli manca l'essere decisivo, ma per quanto riguarda l'intensità di gioco e il portarsi a giro 2 difensori sta tornando quello dell'anno scorso. La Fiorentina per salvarsi dovrà contare sul miglior Kean, e la Nazionale potrebbe fargli bene.
Vanoli—
Al suo arrivo ha trovato una situazione compromessa e non era facile, ma lo stiamo capendo solo adesso. Vanoli sta facendo tanto, se le sue prime partite le rigiocassimo ora vedremo qualcosa di diversi. La Fiorentina, a livello di tenuta fisica e psicologica, si trovava in una situazione in cui non era facile mettere le mani. A lui, come a una parte della squadra, va dato il merito di aver riacceso il motore. Non penso che in questo momento la riconferma sia nei suoi pensieri. Lo vedo concentrato sull'obiettivo salvezza
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