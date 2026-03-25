Durante il Pentasport di oggi, su Radio Bruno, Francesco Flachi è intervenuto per analizzare il finale di stagione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Le sue dichiarazioni: "
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “La lotta salvezza non è finita. Riconferma Vanoli? Vi dico la mia”
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Flachi: “La lotta salvezza non è finita. Riconferma Vanoli? Vi dico la mia”
Le parole dell'ex attaccante viola sul finale di stagione della Fiorentina di Paolo Vanoli
Piccoli è sicuramente entrato più nel vivo del gioco. Mentalmente non è facile per lui, le aspettative spesso sono troppo eccessive mentre servirebbe un po' di pazienza. Questo però è un percorso di crescita che lui deve fare e deve capire che, in base a quello che deciderà Kean, il futuro può essere suo.
Il finale di stagione—
La lotta salvezza non è ancora finita. Devi pensare partita dopo partita senza pensare di aver già risolto i problemi e di poter pensare alla Conference. Non dimentichiamoci che, in Conference, le partite difficili iniziano dalle semifinali. Sicuramente la squadra sta meglio di prima, sia fisicamente che mentalmente. Speriamo che la sosta possa far recuperare anche a livello mentale.
Il Verona—
Loro daranno tutto, probabilmente è la loro ultima occasione per credere nella salvezza. Devi stare attento, è una squadra che fino alla fine darà battaglia.
Vanoli—
Riconferma? Non lo so, bisogna vedere le ambizioni della società. Il mister sta facendo un buon lavoro e non era facile, spesso abbiamo affrettato il giudizio per via della situazione. Fare queste scelte adesso non è opportuno, adesso devi solo pensare a salvarti; sei a buon punto ma devi fare ancora qualcosa. Penso che Paratici sia venuto qui per costruire qualcosa di importante.
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