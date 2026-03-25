Il Professor Enrico Castellacci, ortopedico ed ex medico sociale della Nazionale , è intervenuto al "Pentasport" di Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Castellacci: “La Fiorentina ha intrapreso la giusta strada. Kean è un gran giocatore”
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Castellacci: “La Fiorentina ha intrapreso la giusta strada. Kean è un gran giocatore”
Le parole del professor Castellacci ai microfoni di Radio Bruno
Attorno all'Italia non tira buon aria perché c'è il timore che possa andare nuovamente male. Io, a dir la verità, sono fiducioso. I giocatori hanno addosso la pressione di un Paese intero, e questo fa nascere le paure. La stessa Fiorentina non è una squadra che può rimanere in fondo alla classifica di Serie A ma, in stagione come queste, si crea una spirale da cui è difficile uscirne. Però, facendo tutti gli scongiuri del caso, la Fiorentina sembra aver intrapreso la giusta strada. Conference un problema per la salvezza? Ha i suoi pro e i suoi contro, potrebbe essere anche una spinta per i giocatori.
Kean—
Ha sofferto chiaramente i momenti di crisi, ma ha sofferto anche tutto quello che stava passando la Fiorentina. Sono convinto che una volta rialzata la testa nella Fiorentina farà molto bene anche in Nazionale perché è un gran giocatore.
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