R.Galli: “Piccoli? Non mi aspettavo un’operazione così. Pioli lo voleva davvero”

"Piccoli?Non mi aspettavo un'operazione così netta oggi, ma qualcosa era nell'aria. Mi viene da pensare, comunque, che a questo punto la Fiorentina ha davvero un attacco interessante. Al di là dei soldi, ha creato un reparto davvero prezioso. Troppi 25 milioni per Piccoli? I soldi sono tanti, ma in qualche modo le uscite andranno ad ammortizzare questo costo. Pioli, comunque, questo giocatore lo voleva davvero, ed il suo arrivo è un investimento anche per il futuro, perché è un classe 2001. Operazione, in sintesi, costosa ma importante".