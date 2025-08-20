R.Galli: “Piccoli? Non mi aspettavo un’operazione così. Pioli lo voleva davvero”

Sull'investire su un giovane italiano—
"Per prendere un attaccante che dia sicurezza, bisogna spendere. Il voler investire su un giovane italiano, che va a completare un reparto già a 5 stelle, significa portare ulteriori garanzie. Il margine di rischio, in questo caso, si abbassa tantissimo. Spendendo 4-5 milioni in meno, probabilmente, sarebbe arrivato un attaccante interessante ma non così affidabile".
Sul mercato viola e sulla programmazione della Fiorentina—
"Pioli voleva un attaccante in più ed è stato preso. Detto ciò, manca ancora tempo ed il mercato è ancora aperto. Vedremo se arriverà anche un centrocampista, ci sono margini perché succeda. Nel frattempo, ricordiamoci che, dopo l'addio di Palladino, con Pioli i gigliati sono in una nuova fase, e quindi la programmazione per il futuro parte da questa stagione. Per ora, comunque, è partita bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA