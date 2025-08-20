Viola News
R.Galli: “Piccoli? Non mi aspettavo un’operazione così. Pioli lo voleva davvero”

Le parole del giornalista sul mercato dei viola.
Il giornalista Riccardo Galli ha parlato su Radio Bruno di alcuni temi legati alla Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

"Piccoli?Non mi aspettavo un'operazione così netta oggi, ma qualcosa era nell'aria. Mi viene da pensare, comunque, che a questo punto la Fiorentina ha davvero un attacco interessante. Al di là dei soldi, ha creato un reparto davvero prezioso. Troppi 25 milioni per Piccoli? I soldi sono tanti, ma in qualche modo le uscite andranno ad ammortizzare questo costo. Pioli, comunque, questo giocatore lo voleva davvero, ed il suo arrivo è un investimento anche per il futuro, perché è un classe 2001. Operazione, in sintesi, costosa ma importante".

Sull'investire su un giovane italiano

"Per prendere un attaccante che dia sicurezza, bisogna spendere. Il voler investire su un giovane italiano, che va a completare un reparto già a 5 stelle, significa portare ulteriori garanzie. Il margine di rischio, in questo caso, si abbassa tantissimo. Spendendo 4-5 milioni in meno, probabilmente, sarebbe arrivato un attaccante interessante ma non così affidabile".

Sul mercato viola e sulla programmazione della Fiorentina

"Pioli voleva un attaccante in più ed è stato preso. Detto ciò, manca ancora tempo ed il mercato è ancora aperto. Vedremo se arriverà anche un centrocampista, ci sono margini perché succeda. Nel frattempo, ricordiamoci che, dopo l'addio di Palladino, con Pioli i gigliati sono in una nuova fase, e quindi la programmazione per il futuro parte da questa stagione. Per ora, comunque, è partita bene".

