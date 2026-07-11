R.Galli: “Non mi aspettavo un mercato così, la Fiorentina ha voltato pagina”

Ospite al pranzo con il Pentasport, il giornalista Riccardo Galli ha commentato lo scoppiettante inizio di mercato della Fiorentina

Redazione VN 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 15:32)

Intervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Riccardo Galli ha commentato l'inizio di mercato della Fiorentina:

"Io un inizio di mercato così non me lo aspettavo. Mi aspettavo un mercato importnante ma più diluito. È la dimostrazione della volontà che la Fiorentina voleva resettare il prima possibile il suo passato. Non ci diranno adesso qual è il vero obiettivo della Fiorentina ma credo che le ambizioni siano tante. Dove arriverà la Fiorentina poi lo dirà il campo ma la notizia più lieta è che si sia girata pagina alla grande."

"Se dovessi ragionare su quelli che sono stati i parametri di giudizio dei mercati precedenti, io dico che il parametro di Paratici sono gli acquisti e ne sta facendo in maniera copiosa. Ma anche sulle cessioni sta lavorando bene, vedi per esempio la possibile cessione di Fazzini al Parma. In ogni caso ne esce una valutazione positiva per quello che sta facendo alla Fiorentina. La situazione degli intoccabili è sempre in continua evoluzione. Paratici ci insegne che le cose che sembrano infattibili alla fine sono fattibili. Quindi anche il nocciolo degli intoccabili può essere destinato a cambiare rapidamente."

"Quando abbiamo parlato di anno di transizione viene facile dirlo dopo una stagione disastrosa come quella dell'ano scorso. Le cose poi sono cambiate. Certi giocatori vengono alla Fiorentina non solo perché ha i soldi ma perché probabilmente li convince con un progetto allettante. Anche sulla questione delle spese. Prima pensavamo tutti che non si sarebbero spesi gli stessi soldi di quest'anno. Ma probabilmente, dopo il viaggio in America deve essere cambiato qualcosa e i fatti ci dimostrano che sia così."