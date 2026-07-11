Dalla Spagna: “Oso sarebbe un grande acquisto, può fare bene in Italia”

"Sicuramente, oltre alla Fiorentina, anche la Real Sociedad e lo Strasburgo sono molto interessate al terzino del Siviglia. Oso non doveva giocare in prima squadra quest'anno ma a causa degli infortuni ha trovato spazio. È un giocatore polivalente, fa il terzino sinistro ma può giocare anche a destra senza problemi. Ha un sinistro morbido, è alto e fisico per essere un terzino, e farebbe comodo a tutte le squadre per la sua versatilità. L'idea iniziale del Siviglia sarebbe quella di rinnovare il contratto e di non venderlo però ancora è tutto in via di definizione.