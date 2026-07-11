Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista spagnolo di Onda Cero Mario Gago, ha parlato di Oso, obiettivo di mercato della Fiorentina:
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Dalla Spagna: “Oso sarebbe un grande acquisto, può fare bene in Italia”
"Sicuramente, oltre alla Fiorentina, anche la Real Sociedad e lo Strasburgo sono molto interessate al terzino del Siviglia. Oso non doveva giocare in prima squadra quest'anno ma a causa degli infortuni ha trovato spazio. È un giocatore polivalente, fa il terzino sinistro ma può giocare anche a destra senza problemi. Ha un sinistro morbido, è alto e fisico per essere un terzino, e farebbe comodo a tutte le squadre per la sua versatilità. L'idea iniziale del Siviglia sarebbe quella di rinnovare il contratto e di non venderlo però ancora è tutto in via di definizione.
Per me con le idee di Grosso si troverebbe bene. È un terzino offensivo con gamba e che si fa tutta la fascia quindi sotto l'aspetto tattico si troverebbe bene anche nel campionato italiano. Se la Fiorentina di Grosso, che secondo me sarà una squadra offensiva, dovesse prenderlo farebbe un grande acquisto. Il valore di Oso sicuramente ora come ora è più alto di quello di Valdepenas. Con una seconda squadra i giocatori poi sono più pronti ad entrare nella prima squadra, i giocatori si interfacciano prima con il calcio professionistico e la transizione diventa più semplice. Squadre come la Real Sociedad B il Barça B sono esempi che dimostrano che può funzionare."
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