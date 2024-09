"A oggi, la Fiorentina giocherà contro una delle squadre più in forma. Non mi aspettavo che l'Empoli partisse così forte. D'Aversa mi ha sorpreso in positivo. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, credo che affronterà una partita difficoltosa. I viola dovranno preparare bene la partita, anche per dare un senso concreto alla propria stagione".

Sugli infortunati e sul modulo

"Pongracic? Se anche dovesse rimettersi a breve, non credo che potrebbe essere disponibile per la partita di Empoli. Per Mandragora vediamo: se non ha avuto particolari problemi, potrebbe recuperare. Comunque io credo che Palladino abbia in mente già un assetto per il prossimo match. Ad esempio, penso che prosegua con la difesa a 3".