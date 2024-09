Fuori Quarta e Biraghi, la Fiorentina vince: Palladino e la forza del coraggio

Le scelte di Palladino sono state nette, così come il messaggio che ha voluto inviare al gruppo: gioca chi sta meglio e chi merita. Questo sembra essere il segnale lanciato con le sue sostituzioni. Ovviamente, sia Martínez Quarta che Biraghi sono risorse importanti per questa Fiorentina e lo saranno nel corso della stagione, ma al momento non stanno offrendo ciò di cui la squadra ha bisogno. È giusto, quindi, che giochi chi è in grado di dare il massimo in questo momento. La trasferta di Empoli sarà decisiva per capire le nuove gerarchie, e il ritorno alla difesa a tre sarebbe inspiegabile e controproducente. Palladino sta dimostrando il coraggio di cambiare, e questo è certamente un buon inizio per la Fiorentina.