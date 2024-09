Dodò come Kvaratskhelia e meglio di Leao: inizio top per il brasiliano

Inizio da 10 per Dodò in questa stagione

Dodo, come viene chiamato da compagni e tifosi, continua a distinguersi per la sua capacità di correre e dribblare sulla fascia destra. In Serie A è diventato un vero specialista nel superare l'avversario, con 9 dribbling riusciti su 16 tentati, una percentuale del 56%, paragonabile a quella di Kvaratskhelia e superiore a giocatori come Leao, Thauvin e altri.