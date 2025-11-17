Roberto Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento della squadra viola ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo e i giocatori viola: “Categoria furba. Trovino le motivazioni”
news viola
Pruzzo e i giocatori viola: “Categoria furba. Trovino le motivazioni”
Il commento di Pruzzo
La sfida con la Juventus rappresenta una grande opportunità, perché una vittoria potrebbe davvero cambiare il corso della stagione. È vero che con Vanoli si apre un nuovo capitolo, ma i calciatori sono sempre gli stessi e sono loro che devono fare la differenza sul campo. Quanto alle motivazioni, non può essere l’allenatore a fornirle: devono essere i giocatori a trovarle dentro di sé. Alla fine, parliamo di una categoria molto furba
© RIPRODUZIONE RISERVATA