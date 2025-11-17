Pruzzo e i giocatori viola: “Categoria furba. Trovino le motivazioni”

Viola News
Il commento di Pruzzo
Redazione VN

Roberto Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento della squadra viola ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole:

La sfida con la Juventus rappresenta una grande opportunità, perché una vittoria potrebbe davvero cambiare il corso della stagione. È vero che con Vanoli si apre un nuovo capitolo, ma i calciatori sono sempre gli stessi e sono loro che devono fare la differenza sul campo. Quanto alle motivazioni, non può essere l’allenatore a fornirle: devono essere i giocatori a trovarle dentro di sé. Alla fine, parliamo di una categoria molto furba

