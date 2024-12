Pres. Pescara: “Biraghi? Un azzardo questo scontro. Sottil, è l’anno buono”

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato a Radio Bruno di due giocatori transitati ormai diversi anni fa anche al Delfino, ossia Riccardo Sottil e in particolare Cristiano Biraghi: "Purtroppo quando arrivano nuovi allenatori portano le loro idee. Palladino non lo vede come calciatore, per me in Serie A può fare ancora sicuramente bene e alla Fiorentina ha ricevuto meno di quello che ha dato. Non è mai stato osannato, ma sottovalutato. L'ho avuto qui un anno, è un ragazzo serio e sotto l'aspetto della professionalità non posso che parlarne bene. Nel calcio però cambiano le situazioni, cambiano gli allenatori e magari le idee di Palladino non collimano con le sue. In più la Fiorentina sta andando bene e l'allenatore fa le sue scelte. Se ne ha fatta una di questo tipo avrà i suoi motivi, ma è un azzardo arrivare a non convocare un giocatore che di questo calibro da sette anni è a Firenze. Dispiace, perché è stato anche capitano ed è andato in Nazionale".