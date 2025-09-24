Poesio: “I nuovi devono dimostrare. Senza Lamptey, difficile giocare a quattro”

Il commento di Ernesto Poesio a Radio Bruno

Redazione VN 24 settembre - 18:47

La vittoria continua a sfuggire e in casa Fiorentina il dibattito si accende. Al Pentasport di Radio Bruno, Ernesto Poesio ha analizzato con lucidità il momento complicato dei viola, soffermandosi sull’atteggiamento dei calciatori e sulla necessità di trovare una vera identità collettiva.

“Essere troppo buoni con i giocatori? Concordo. Ne parlai già in alcune occasioni l’anno scorso. Col Como per parte della partita hanno messo un’energia diversa, nonostante sia stato fatto un solo tiro in porta in tutta la gara. Molto, adesso, dovrà passare dai calciatori stessi. E molti dei nuovi, che arrivano da squadre di bassa classifica, devono dimostrare di meritare questo salto in avanti”.

Il tema, dunque, non è solo tattico ma soprattutto di mentalità. “La Fiorentina oggi non è squadra. Prima dei singoli c’è il gruppo, perché i singoli senza i compagni non si esaltano. L’amalgama ancora manca e questo è il problema principale”.

Da qui lo sguardo al lavoro di Stefano Pioli, chiamato a invertire la rotta dopo un avvio difficile: “Cosa mi aspetto da lui? Che riesca a creare i presupposti per diventare una squadra, prima ancora di qualsiasi modulo. Con l’infortunio di Lamptey, cade anche l’idea del 4-4-2 proposta contro il Como. Ma senza spirito collettivo rischi grosso, persino a Pisa”.

Infine, l’auspicio per la prossima sfida: “Spero che a Pisa si chiuda la porta, perché la Fiorentina sta davvero prendendo troppi gol. Non puoi permettertelo in un campionato così competitivo”.